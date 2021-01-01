Yunus Narin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizilerde rol aldı? Bir dönem İstanbullu Gelin dizisinde Garip'in gençliğini canlandıran genç oyuncu Yunus Narin'in hayatı merak konusu oldu. Peki Yunus Narin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizilerde rol aldı?

YUNUS NARİN KİMDİR?

Oyuncu, yönetmen yardımcısı. 1989, İzmir doğumlu. 1.74 metre boyunda ve 71 kilo. İzmir Kız Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Sinema - Tv bölümüne girdi. Bir yandan fotoğrafçılıkla uğraştı.

2012 yılında oyunculuk eğitimi almak için İstanbul’a geldi ve yerleşti. 2 sene Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi (sahne3)’te temel oyunculuk eğitimi ve Stella Adler eğitimi aldı. Michael Chekhov Europe workshopuna katıldı. Yılanların Öcü, İstanbullu Gelin gibi dizi projelerinde yer aldı. Deney Atölyesi’yle tanıştıktan sonra TV projelerinin yanı sıra Salome Erte’si oyunuyla tiyatroya merhaba dedi.

2018-2019 sezonlarında İstanbullu Gelin dizisi kadrosunda yer aldı. 2019 yılında ekranlara gelen Sevgili Geçmiş dizisinde Aras karakterini canlandırdı. 2020’de Son Yaz dizisinde rol aldı.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Arbede / Oyuncu - 2019

Açı Kenar Açı / Yönetmen Yardımcısı - 2018

Salome Erte’si / Oyuncu – 2018

Rol Aldığı Diziler:

Son Yaz (TV Dizisi 2020)

Sevgili Geçmiş (Aras, 2019)

İstanbullu gelin (2018-2019)