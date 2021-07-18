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  3. Yunus timleri ölümden döndü! Otomobille polis motosikleti ile çarpıştı

Yunus timleri ölümden döndü! Otomobille polis motosikleti ile çarpıştı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında yunus motosikleti bir otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada 2 yunus polisi yaralandı.

Yunus timleri ölümden döndü! Otomobille polis motosikleti ile çarpıştı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında yunus timleri ölümün kıyısından döndü. Motosikletleri otomobille çarpışan iki yunus polisi, kaza sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobil ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Ö.Ö. idaresindeki 01 ABK 332 plakalı otomobil ile yunus ekiplerine ait motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Yunus timleri ölümden döndü! Otomobille polis motosikleti ile çarpıştı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ö.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Yunus timleri ölümden döndü! Otomobille polis motosikleti ile çarpıştıYunus timleri ölümden döndü! Otomobille polis motosikleti ile çarpıştıYunus timleri ölümden döndü! Otomobille polis motosikleti ile çarpıştı

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