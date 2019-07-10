Yurdaer Doğulu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

YURDAER DOĞULU KİMDİR?



Doğum tarihi : 07.Nisan.1941 Ölüm tarihi : 19.Şubat.1987

Yurdaer Doğulu kaç yaşında öldü : 46

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Müzisyen

Yurdaer Doğulu doğum yeri : Gaziantep

Ölüm yeri : İstanbul

YURDAER DOĞULU BİYOGRAFİSİ



Yurdaer Doğulu, 7 Nisan 1941 tarihinde Gaziantep’de doğmuştur. Yurdaer Doğulu müziğe henüz dokuz yaşındayken mandolin çalarak başladı. İlk gençlik yıllarında ud ve kanun da çalan sanatçı, Batı müziğine duyduğu yakın ilgi sonucu, ileride elinden düşürmeyeceği asıl enstrümanı olan gitarı seçti.

Özellikle 1960’ların başlarında popüler olan orkestralardan biri de, sanatçının lise çağlarında Ankara’da kurduğu Jüpiter Orkestrası idi.

Ankara Fen Fakültesi’nde başladığı üniversite eğitimini, geçiş yaptığı İstanbul Fen Fakültesi Jeoloji Bölümü’nde tamamladı. İstanbul’a gelişinin asıl nedeni, Erol Büyükburç Orkestrası’nda gitarist olarak göreve başlayacak olmasıydı.

Erol Büyükburç Orkestrası’nda 2-3 sene gitarist olarak görev yaptı. Türkiye’nin ilk kez katıldığı bir uluslar arası festival olan Balkan Festivali’nde Milli Orkestra ile birlikte birincilik ödülünü aldı. Bununla birlikte toplam 3 defa Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden Doğulu'nun 4 uzunçalar'ı (LP) ve 30 adet 45 devirli plağı vardır.

1960-1975 yılları arasında kendi orkestrası ile pek çok ilde konserler verdi. 1976 yılında, eski popülaritesini yitiren orkestra geleneğini terkederek piyanist İlhan Bakır ile birlikte sahne ve müzik çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarda gitar çalmasının yanısıra şarkı söylemeye de başlayan Yurdaer Doğulu, birçok kez “Yılın Aranjörü” seçildi.

“Elveda Meyhaneci” adlı şarkısıyla “Altın Plak” ödülünü aldı.

Kendi orkestrasının solistleri arasında Lale Akad, Selçuk Ural, Berkant, Birsen Armağan ve Gökben gibi isimler vardır.

İstanbul Bahçelievler'de Yurdaer Doğulu tarafından 1978 yılında kurulmuş “Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi” vardır.

Yurdaer Doğulu, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nin unutulmaz bestelerine yepyeni yorumlar getirdi, 45’likleri haftalarca liste başında kaldı, çok sayıda sanatçıya müzik öğretmenliği yaptı.

Yurdaer Doğulu, 1970 mayısında Serpil Akgün ile Ankara’da evlendi. 1972 doğumlu Ozan Doğulu, 1974 doğumlu Kenan Doğulu ve 1984 doğumlu Canan Doğulu isminde üç çocuk babasıdır. İki oğluda müzik ile uğraşmayı seçerken, kızı Canan moda tasarımcısıdır.

19 Şubat 1987 tarihinde amansız bir hastalığa yenik düşerek İstanbul’da vefat etti.

Albümleri :

1977 - Mutluluk İçin (LP)

1978 - Elveda (LP)

1984 - Ağla Gitar (LP)

1984 - Eskimeyen Dost (LP)