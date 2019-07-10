Yurdaer Okur Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
Yurdaer Okur Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Yurdaer Okur hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
YURDAER OKUR KİMDİR?
Doğum tarihi : 29.Ekim.1974
Yurdaer Okur kaç yaşında : 45
Kilo & Boy :
Burcu : Akrep
Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu
Yurdaer Okur doğum yeri : Rize
YURDAER OKUR BİYOGRAFİSİ
Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 tarihinde Rize’de doğmuştur. Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümünde 3 sene okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü kazanarak oraya geçti ve oradan mezun oldu.
Daha sonra da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar'ında yüksek lisans yaptı.
1999 yılında Genco Erkalile tanışarak Dostlar Tiyatrosu'na girdi ve Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda dışarıdan oyuncu olarak görev yaptı.
2002 yılında Devlet Tiyatrolarının kadrolu oyuncusu oldu ve olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı.
Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri veren Yurdaer Okur, tiyatro oyunculuğundan başka, Sinema ve televizyon dizi oyunculuğu da yapmaktadır.
2012 yılında, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı ve başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Gökçe Korel ve Çetin Tekindor’un olduğu “Karadayı” adlı dizide Turgut Akın karakterine can verdi.
2014 yılında “Kod Adı Reaksiyon” adlı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur oynadı.
2016 yılında Pelin Karahan ile başrolü paylaştığı Yeter dizisinde yer aldı.
Filmleri ve Dizileri :
2018 - Keşif Çanakkale(Sinema Filmi)
2018 - Aliya (Aliya İzzetbegoviç)(TV Dizisi)
2017 - Direniş Karatay (Noyan)(Sinema Filmi)
2016 - Yeter (Yekta Harmanlı)(TV Dizisi)
2015 - Saruhan (Kadı Hüseyin Efendi) (TV Filmi)
2014 - Kod Adı Reaksiyon (Gürkan)(TV Dizisi)
2012 - Karadayı : Uluç Bayraktar
2011 - Türkan (Sinema Filmi) : Cemal Şan
2011 - Labirent : Tolga Örnek
2010 - Kılıç Günü : Osman Sınav
2010 - Sakarya Fırat : Osman Sınav
2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika : Neco Çelik
2006 - Köprü (Dizi) : Çağatay Tosun
2006 - Kabuslar Evi : Uluç Bayraktar
2005 - Gen (Film) : Togan Gökbakar
2005 - Belalı Baldız
2005 - Aşk Oyunu
2002 - Sır Çocukları
2002 - Aslı ile Kerem
2001 - Çifte Bela
2001 - Tatlı Hayat
2000 - Üzgünüm Leyla
2000 - Evdeki Yabancı
2000 - Dadı
1993 - Ferhunde Hanımlar
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :
2010 - Ölümü Yaşamak : Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2009 - Yastık Adam : Martin McDonagh - Talimhane Tiyatrosu
2006 - Beş Yıl Geçince : Federico Garcia Lorca - Tiyatro Oyunevi
2004 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2003 - Hortlaklar : Plautus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu -
2003 - Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2001 - Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nazım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2001 - Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2000 - Leenane'in Güzellik Kraliçesi : Martin McDonagh - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2000 - Ketçaplı Spagetti : Rainer Hachfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1999 - Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson - Dostlar Tiyatrosu
Yönettiği Oyunlar:
2012 - Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch - Ankara Devlet Tiyatrosu
2011 - Ben Feuerbach : Tankred Dorst - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2006 - Evlenme ve Daha Birsürü : Anton Çehov - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2004 - Benim Güzel Pabuçlarım : Dersu Yavuz Altun - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
HABERE YORUM KAT