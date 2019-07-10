Yurdaer Okur Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YURDAER OKUR KİMDİR?



Doğum tarihi : 29.Ekim.1974

Yurdaer Okur kaç yaşında : 45

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Yurdaer Okur doğum yeri : Rize

YURDAER OKUR BİYOGRAFİSİ



Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 tarihinde Rize’de doğmuştur. Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümünde 3 sene okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü kazanarak oraya geçti ve oradan mezun oldu.

Daha sonra da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar'ında yüksek lisans yaptı.

1999 yılında Genco Erkalile tanışarak Dostlar Tiyatrosu'na girdi ve Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda dışarıdan oyuncu olarak görev yaptı.

2002 yılında Devlet Tiyatrolarının kadrolu oyuncusu oldu ve olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı.

Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri veren Yurdaer Okur, tiyatro oyunculuğundan başka, Sinema ve televizyon dizi oyunculuğu da yapmaktadır.

2012 yılında, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı ve başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Gökçe Korel ve Çetin Tekindor’un olduğu “Karadayı” adlı dizide Turgut Akın karakterine can verdi.

2014 yılında “Kod Adı Reaksiyon” adlı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur oynadı.

2016 yılında Pelin Karahan ile başrolü paylaştığı Yeter dizisinde yer aldı.

Filmleri ve Dizileri :

2018 - Keşif Çanakkale(Sinema Filmi)

2018 - Aliya (Aliya İzzetbegoviç)(TV Dizisi)

2017 - Direniş Karatay (Noyan)(Sinema Filmi)

2016 - Yeter (Yekta Harmanlı)(TV Dizisi)

2015 - Saruhan (Kadı Hüseyin Efendi) (TV Filmi)

2014 - Kod Adı Reaksiyon (Gürkan)(TV Dizisi)

2012 - Karadayı : Uluç Bayraktar

2011 - Türkan (Sinema Filmi) : Cemal Şan

2011 - Labirent : Tolga Örnek

2010 - Kılıç Günü : Osman Sınav

2010 - Sakarya Fırat : Osman Sınav

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika : Neco Çelik

2006 - Köprü (Dizi) : Çağatay Tosun

2006 - Kabuslar Evi : Uluç Bayraktar

2005 - Gen (Film) : Togan Gökbakar

2005 - Belalı Baldız

2005 - Aşk Oyunu

2002 - Sır Çocukları

2002 - Aslı ile Kerem

2001 - Çifte Bela

2001 - Tatlı Hayat

2000 - Üzgünüm Leyla

2000 - Evdeki Yabancı

2000 - Dadı

1993 - Ferhunde Hanımlar

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2010 - Ölümü Yaşamak : Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2009 - Yastık Adam : Martin McDonagh - Talimhane Tiyatrosu

2006 - Beş Yıl Geçince : Federico Garcia Lorca - Tiyatro Oyunevi

2004 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2003 - Hortlaklar : Plautus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu -

2003 - Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2001 - Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nazım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001 - Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000 - Leenane'in Güzellik Kraliçesi : Martin McDonagh - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000 - Ketçaplı Spagetti : Rainer Hachfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999 - Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson - Dostlar Tiyatrosu

Yönettiği Oyunlar:

2012 - Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch - Ankara Devlet Tiyatrosu

2011 - Ben Feuerbach : Tankred Dorst - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2006 - Evlenme ve Daha Birsürü : Anton Çehov - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2004 - Benim Güzel Pabuçlarım : Dersu Yavuz Altun - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu