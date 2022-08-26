Yurdum insanından güldüren görüntüler! Sağanak yağışı fırsat bilip halı yıkadılar...

Meteorolojinin 'Sarı Kod' ile Eskişehir için yaptığı 26 Ağustos günü ‘öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış’ uyarısı gerçekleşti. Fırtına ile birlikte bir anda bastıran kısa süreli kuvvetli yağış birçok olumsuzluk yaşanmasına sebep oldu.

YAĞIŞ SATICILARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Yağış, Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri için Tarihi Odunpazarı Bölgesi’ne gelen ve stant açan satıcılara zor anlar yaşattı.

BİRİKEN SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTILAR

Standın üzerindeki çadırın uçma tehlikesine karşın çadırın ayaklarından sıkı sıkı tutan satıcılar, bir yandan da tepelerine biriken suyu tahliye etmek için çaba gösterdi. Yağmurun yavaşlamasıyla satıcılar tezgâhlarını hızlı bir şekilde toplayarak alandan ayrıldı.

YAĞMUR SUYU İLE HALI YIKADILAR

Tüm bunlar yaşanırken Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan yaşlı kadın, kuvvetli yağıştan istifade ederek küçük yolluğunu yıkadı. Elindeki tahtayı dakikalarca çekecek gibi kullanan yaşlı kadına, bir süre sonra arkadaşı yardım etti. Bir tarafta stantları uçmasın diye uğraş veren satıcılar, diğer yanda da yağmurda halı yıkayan kadınlar ilginç görüntüler oluşturdu.