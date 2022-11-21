Yüreğir Belediyesi yağmurda evlerini ve işlerini su basan vatandaşların yardımına koştu

Adana'da hafta sonu etkili olan yoğun yağmur sonrası birçok evi su bastı. Yüreğir belediyesi yağmurda evlerini ve işyerlerini su basan vatandaşların yardımına koştu.

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Yüreğir Belediyesi yağmurda evlerini ve işlerini su basan vatandaşların yardımına koştu

Adana'da hafta sonu etkili olan yoğun yağmur sonrası birçok evi su bastı. Yüreğir Belediyesi ekipleri, evlerde su tahliye çalışması yaptı, mağdur ailelere gıda ve temel ihtiyaç desteğinde bulundu.

Yüreğir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren farklı müdürlüklere bağlı yaklaşık 100 kişilik ekip ile aşırı yağış sonrasında oluşan olumsuzlukları gidermek için çalıştı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatı ile kurulan kriz masası, gece boyunca gelen taleplere ekipleri yönlendirdi. Su basan evlerde motopomp ile tahliye yapan ekipler, tıkanan rögarlara da müdahale etti.

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EVLERİNİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASAN VATANDAŞIN YARDIM EDİLDİ

Başta Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı çalışanlar olmak üzere birçok birim personeli, biriken çamur ve çöpleri toplayarak, cadde ve sokaklardaki olumsuzlukları giderdi, yolları açtı.

Basın Yayın Müdürlüğü ekiplerinin de talep ve şikayetleri aldığı çalışmalar çerçevesinde, su basan evlerde belediye çalışanları tarafından temizlik çalışması yapıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ise evlerini su basan ailelere halı, battaniye, hijyen paketi ve gıda kolisi desteği sağladı.

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BELEDİYE EKİPLERİ ZARAR GÖERENLERİ ZİYARET ETTİ

Aşırı yağışlarla birlikte tüm birimlerin seferber olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yağışlardan etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için ivedi bir şekilde kriz masası kurduk. Tüm ekiplerimizle hızla organize olarak gece boyunca yaşanan olumsuzluklara anında müdahalede bulunduk. Yağış nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Belediye olarak tüm imkânlarımızla her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

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