Yürek dağlayan yardım çığlığı: "Eşim 3 kez bıçakladı, ölmek istemiyorum!"

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Atakent Mahallesi'nde dehşet yaşandı. Öne sürülen bilgiye göre, 32 yaşındaki Tuğba K., boşanmak istediği eşi S.K. tarafından defalarca şiddete maruz kaldı. Son olarak boşanma isteğini dile getiren kadını eşi, 3 kez bıçakladı. Yaşanan saldırı sonrası Tuğba K., iki bacağından ve sağ kolundan yaralandı. Eşinin şiddeti üzerine boşanma davası için mahkemeye çıkan kadın, mahkeme heyetinin vücudunda bulunan bıçak darbelerine rağmen boşanma talebini ret ettiğini iddia ederek kameralar karşısına geçti ve yardım çağrısında bulundu.

DAVAYA ÜÇ GÜN KALA BIÇAKLANDI

Yaşadığı korku dolu anları paylaşan Tuğba K. davaya üç gün kala eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirterek, "Eşim tarafından sürekli darp ediliyordum. Bu yüzden yaklaşık 9 aydır süren bir boşanma davamız var. Dava önce uzlaşmalı olarak açıldı ama sonrasında boşanmaktan vazgeçti. Sonrasında da davamız dokuzuncu aya ertelendi. Davaya üç gün kala eşim beni iki bacağımdan ve kolumdan bıçakladı." ifadelerini kullandı.

"İLLA ÖLMEM Mİ GEREKİYOR?"

Çocuklarının gözünün önünde bıçaklandığını söyleyen Tuğba K. "Bu olay çocuklarımın gözleri önünde yaşandı. Sonrasında da kaçıp gitti. Bugün de boşanma duruşmamız vardı ama mahkeme boşama talebinin reddine karar verdi. Elimde bu kadar belge olmasına, polis kararı olmasına ve bıçaklandığıma dair evraklar olmasına rağmen hakim beni boşamadı. Boşama için illaki ölmem mi gerekiyor. Eşim 14 yaşındaki kızımıza da şiddet uyguluyordu. Ben boşanmak istiyorum, bu adam elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor" dedi.

"BENİ TEHDİT EDİYOR, SAĞIMDA SOLUMDA DOLAŞIYOR"

Geçmişte defalarca şiddete maruz kaldığını ancak çocukları için eşini affettiğini dile getiren Tuğba K., "Geçmişte de şiddet gördüm ama eşime bir şans daha verdim. Sonrasında şiddet yine devam etti. En son beni evden kovdu. Kendime bir düzen kurdum, çocuklarımız yanıma aldım. Yaklaşık 8-9 aydır çocuklarıma ben bakıyorum. Ama adam sürekli beni tehdit ediyor, sağımda solumda dolaşıyor" diyerek isyan etti.

"ÇOCUKLARIMIN GÖZÜ ÖNÜNDE BÖYLE ŞEYLER YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Bu durumu yaşamak istemediğini söyleyen talihsiz kadın. devletten ve polisten yardım istedi, "Devletimizden, polisimizden yardım istiyorum. Davamın hızlanmasını istiyorum. Benim boşanmam lazım. Çünkü bu adam bana, 'nikahlı karım olduğun için senin gırtlağını bile keserim" diyor. Ben bunu yaşamak istemiyorum. Çocuklarımın gözü önünde böyle şeyler yaşamak istemiyorum. Lütfen ben ölmeden bana yardım edin. Ben öldükten sonra, çocuklarım ortada kaldıktan sonra gelecek yardımı istemiyorum"