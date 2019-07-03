Yürek sızlatan an! 19 gün sonra cansız bedeni bulundu

Yoncalı köyünde çobanlık yapan 28 yaşındaki Engin Eroğlu, 15 Haziran'da öğle vaktinde, hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Ailesi, hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine telefonla Engin Eroğlu'nu aradı. Ulaşamayınca kayıp ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in de bulunması için aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı.

CANSIZ BEDENİ 19 GÜN SONRA BULUNDU

Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları, 18 gün boyunca İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin belediyelerinde görevli 50 kişiden oluşturulan su altı arama- kurtarma ekibinin yanı sıra AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda gönüllü tarafından yürütüldü. Arama çalışmalarında bugün 19'uncu güne girilirken, sabah saatlerinde, Eroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Eroğlu'nun cesedi, nehre düştüğü Yoncalı köyünden 8 kilometre uzaklıkta yer alan Aşağıtorunoba köyündeki suda bulundu. Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.