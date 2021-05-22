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Yürek yakan acı! Baba kız 10 arayla koronavirüse yenildi

Aydın'da yaşanan olayda koronavirüse yakalanan baba ve kızı 10 gün arayla hayatını kaybetti. Aynı aileden kısa süre içerisinde iki kişinin yaşamını yitirmesi büyük üzüntü yarattı.

Yürek yakan acı! Baba kız 10 arayla koronavirüse yenildi

Pandemiyle mücadele sürmesine rağmen, can kayıpları devam ediyor. Acımasız koronavirüs yürek yakan hikayeleri ardından bırakıyor. Kimi zaman aynı aileden hastalar koronavirüse yeniliyor. Son olarak Aydın'dan yürek yakan bir haber geldi. Koronavirüse yakalanan baba kız 10 arayla hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS BABA KIZI HAYATTAN KOPARDI

Acı olay Aydın’ın Çine ilçesinde yaşandı. 10 gün arayla baba ve kızı koronavirüs yüzünden hayata gözlerini yumdu. Fatma Akçay bir süre önce rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu. Fatma Akçay, koronavirüse yakalandığının anlaşılması üzerine tedaviye alındı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Akçay, bir süre sonra durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yürek yakan acı! Baba kız 10 arayla koronavirüse yenildi

Fatma Akçay koronavirüse yenik düşerken,  babası Kazım Güler de 12 Mayıs tarihinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Baba ve kızın hayatlarını kaybetmesi Çine'de büyük üzüntü oluştururken, Akçay'ın cenazesi bugün öğleden sonra Yolboyu Mahallesi'nde toprağa verildi.

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