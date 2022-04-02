Yürek yakan haber! Hakkari'de ayağı kayan asteğmen Hacıbey Çayı'na düştü! Arama çalışmaları sürüyor

Alınan bilgilere göre önceki gün Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında ayağı kayan Samanlı Hudut Birliği'nde görevli asteğmen, Hacıbey Çayı'na düşerek gözlerden kayboldu. Bunun üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Van ve Erzurum'dan gelen AFAD ile emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına bağlı dalgıç ve arama kurtarma ekipleri ile Hakkari'deki AFAD arama kurtarma ve UMKE ekipleri, çayın geçtiği bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmalarında ekiplere asker ve güvenlik korucuları da destek veriyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: AYAĞI KAYARAK ÇAYA DÜŞTÜ

Hakkari Valiliğinden olaya ilişkin dün açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Hakkari İli Derecik İlçesi Hacıbey Çayı civarında arama-tarama faaliyeti esnasında Samanlı Hudut Birliğimize ait bir Asteğmenimiz saat 20.00 sıralarında ayağı kayarak Hacıbey Çayı’na düşmüş ve şuana kadar yapılan bütün aramalara rağmen bulunamamıştır.

Arama-tarama faaliyetlerine AFAD, JANDARMA ve EMNİYET birimlerimize ait toplam 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu olmak üzere 358 personel ve vatandaşlarımızın desteğiyle devam edilmektedir."