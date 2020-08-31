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Yürek yakan olay! 6 yaşındaki oğlunu kamyonuyla ezdi

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, bir baba, çalıştığı şantiyede kamyonuyla geri geri gelirken 6 yaşındaki oğlunu ezdi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk yolda hayatını kaybederken, baba sinir krizi geçirdi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde harfiyat işi yapan Cüneyt Kazancı, oğlu Hamza Kazancı'yı (6) canlı getirdiği şantiyeden ölüsünü çıkardı. Kazancı, kamyonuyla çalıştığı sırada geri manevra yaparken oğlunu ezerek ölümüne sebebiyet verdi. Küçük Hamza, yakınları tarafından toprağa verildi. Geride ise babasıyla önceden çekildiği görüntüleri kaldı.

OĞLU KENDİSİNE DOĞRU KOŞARKEN EZİLDİ

Kaza, dün, Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Hafriyat işleri yapan şirketi bulunan Cüneyt Kazancı, bir inşaat şantiyesinde 81 ABD 735 plakalı kamyonuyla geri manevra yapmak istedi.

Ancak aynı anlarda babasının kullandığı kamyona doğru koşan oğlu Hamza'yı ezdi. Durumu fark eden baba, hemen oğlunu alıp, kamyonuyla hastaneye yetiştirmeye çalıştı.

Hamza, yolda hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren babayı sakinleştirmek mümkün olmadı. 

Hamza, Çilimli Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yürek yakan olay! 6 yaşındaki oğlunu kamyonuyla ezdi

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLERİN YÜREKLERİNİ DAĞLADI

Baba Kazancı ile oğlunun, daha önce çekilen görüntüleri, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, birlikte seyahat eden baba ve oğlu, 'Haber gelmiyor yardan' şarkısını söylüyor.

Şarkının sonunda ise baba oğlunu doyasıya öpüp, kokluyor.

Yürek yakan olay! 6 yaşındaki oğlunu kamyonuyla ezdi

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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