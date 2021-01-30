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  3. Yürekler ağza geldi! Patenci çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Yürekler ağza geldi! Patenci çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul Sultanbeyli'de patenli 7 çocuk bir halk otobüsünün arkasına tutunarak bir sonraki durağa kadar tehlikeli şekilde yolculuk etti.

İstanbul'da paten kullanan kişilerin otobüsün arkasına takılarak yolculuk yapmasına bir yenisi eklendi. İHA'nın haberine göre Sultanbeyli’de kimliği belirsiz patenli 7 çocuk, halk otobüsünün duraktan yolcu aldığı sırada arkasına takıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ FARK ETMEDİ

Patenci çocukları fark etmeyen otobüs şoförü hareket etti. Yaklaşık 40 kilometre hızla ilerleyen otobüsün arkasına takılan patenci çocuklar, otobüsle birlikte bir sonraki durağa kadar ilerledi.

KASK VE KORUYUCU KIYAFETLERİ YOKTU

Kaskları ve koruyucu kıyafetlerinin bulunmadığı görülen çocuklar, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Otobüsün arkasına yan yana sıralanan çocukların salgın döneminde maskesiz, sosyal mesafesiz tehlikeli yolculuğu trafikte olan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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