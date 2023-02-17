Yüreklere dokundular! Deprem bölgesine gönderilen oyuncuklara yazılan notlar duygulandırdı: "Çocuklar hep gülün"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinde binlerce insan hayatını kaybedip yaralandı. Depremzede vatandaşlara, Türkiye'nin dört bir yanından yardım malzemesi gönderildi. Özellikle depremin en çok etkilediği çocuklar da unutulmadı, bölgeye birçok oyuncak gönderildi.

Bu kapsamda Amasya'da Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ziya Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan oyuncak toplama merkezine hayırseverlerce oyuncak ile eğitim materyalleri getirildi.

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Öğretmen ve öğrenciler tarafından sınıflandırılarak kolilere yerleştirilen oyuncakların arasında, çocukların yazdığı duygu notlar görüldü.

"ÇOCUKLAR HEP GÜLÜN"

Yardım paketine oyuncak arabasını koyan Ali Celep isimli çocık, pakete "Allah size daha güzel evler versin. Çocuklar hep gülün" notunu da iliştirdi.

"SİZİNLE ARKADAŞ OLMAYA HAZIRIM"

Erva Bade Maden de notunda, "6 yaşındayım. Sizinle arkadaş olmaya hazırım. Yaşadığınız zorlukları anlayabiliyorum. Enkaz altından sağ salim çıktığınız için çok mutluyum. Allah'a emanet olun, sizin için dua ediyorum" ifadesine yer verdi.

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"SİZLER BENİM KARDEŞLERİMSİNİZ"

Çınar Dönmez ise "Amasya'dan sizlere hikaye kitabı, oyun hamuru, boya kalemi ve boyama kitabı yolluyorum. Bu küçük ama benim için anlamlı kutuyu ellerimle size kendim hazırladım. Ne olur unutmayın. Sizler benim kardeşlerimsiniz. Geçecek, eski mutlu, güzel yaşantınıza döneceksiniz. Sizi çok seviyoruz" notunu yazdı.

İlçeden kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle toplanan 218 koli oyuncak ile eğitim materyali, deprem bölgesine gönderildi.