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  3. Yürekleri ağızlara getiren kaza! Kontrolden çıkan tır viyadükte asılı kaldı

Yürekleri ağızlara getiren kaza! Kontrolden çıkan tır viyadükte asılı kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada resmen facianın eşiğinden dönüldü. Kontrolden çıkan tır viyadükte asılı kalırken, sürücü vinç yardımıyla kurtarıldı.

Yürekleri ağızlara getiren kaza! Kontrolden çıkan tır viyadükte asılı kaldı

Kocaeli'de yürekleri ağızlara getiren bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kontrolden çıktı ve viyadükte asılı kaldı. Kazada tır sürücüsü şans eseri hayatta kalmayı başardı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Yürekleri ağızlara getiren kaza! Kontrolden çıkan tır viyadükte asılı kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan tırdaki yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı. Alınan bilgiye göre, Ayhan Algı (41) idaresindeki 41 YR 708 plakalı tır, Anadolu Otoyolu İnönü Mahallesi mevkisi bağlantı viyadüğünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Yürekleri ağızlara getiren kaza! Kontrolden çıkan tır viyadükte asılı kaldı

SÜRÜCÜ VİNÇ YARDIMI İLE ARAÇTAN ALINDI

Bariyere takılıp viyadükte askıda kalan tırda mahsur kalan sürücü, itfaiyenin sepetli vinciyle araçtan indirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, tırın viyadükten çekilmesiyle yeniden normale döndü.

KAYNAK: Anadolu AjansıYürekleri ağızlara getiren kaza! Kontrolden çıkan tır viyadükte asılı kaldı

Yürekleri ağızlara getiren kaza! Kontrolden çıkan tır viyadükte asılı kaldı

Yürekleri ağızlara getiren kaza! Kontrolden çıkan tır viyadükte asılı kaldı

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