Yürekleri burkan feryat! Engelli vatandaş evden kovuldu, hüngür hüngür ağladı

Zonguldak'ta yürekleri burkan bir feryat duyuldu. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşamını sürdüren 37 yaşındaki engelli birey Ferhat Aydın, ailesinin kendisini evden kovduğunu, eve almak istemediklerini söyledi. Kent meydanındaki kaldırımda ağlayan Aydın, hızlı bir şekilde ölmesi için kendisine sürekli hamur işi yemekler yedirildiğini öne sürdü. Yetkililerden yardım isteyen engelli vatandaş yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı.

"SENİ SOKAĞA ATACAĞIZ"

Engelli maaşı olmadığı için aile bireyleri tarafından evde istenmediğini belirten Ferhat Aydın “Bana annem babam bakıyordu. Babam öldükten sonra annem ve kız kardeşim bakıyor. Annem ve kız kardeşim beni eve almak istemiyor. Engelli maaşım olmadığı için beni istemiyorlar. Evde kalıyorum ama beni istemiyorlar. 'Seni sokağa atacağız, ne halin varsa gör' diyorlar. Zayıflamak istiyorum, bunun için devletten yardım istiyorum. Sakatlandığımdan ve kilo aldığımdan beri beni evde istemiyorlar. Bana sürekli makarna, pilav ve hamur işi yediriyorlar. Ben de onlarla yaşamak istemiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum.” diyerek sesini duyurmaya çalıştı.