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  3. Yürekleri yakan görüntü! Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, anne ve babası ölen çocukları paylaştı: Bunu asla affetmeyeceğiz!

Yürekleri yakan görüntü! Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, anne ve babası ölen çocukları paylaştı: Bunu asla affetmeyeceğiz!

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, savaşta anne ve babalarını kaybeden çocukların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak," Bunu asla affetmeyeceğiz!" ifadesini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 19.günde devam ediyor. Rus ordusu, verdiği zayiatlara rağmen işgal girişiminden vazgeçmezken Ukrayna ordusu ise direnmeyi sürdürüyor.

Sivil kayıpların yaşandığı savaşta milyonlarca Ukraynalı vatanlarını terk ederken savaşın iç yüzünü ve insanlık dramını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, savaşta anne ve babalarını kaybetmiş olan bebeklerin görüntülerini paylaştı.

Yürekleri yakan görüntü! Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, anne ve babası ölen çocukları paylaştı: Bunu asla affetmeyeceğiz!

"PUTİN ANNE BABALARINI ÇALMAKLA KALMADI, ÇOCUKLUKLARINI DA ELLERİNDEN ALDI"

Vasyl Bodnar, bebeklerin olduğu videoyu paylaşarak," Putin bu masum çocuklardan anne babalarını çalmakla kalmadı çocukluklarını da ellerinden aldı. Bunu asla affetmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

Yürekleri yakan görüntü! Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, anne ve babası ölen çocukları paylaştı: Bunu asla affetmeyeceğiz!Yürekleri yakan görüntü! Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, anne ve babası ölen çocukları paylaştı: Bunu asla affetmeyeceğiz!Yürekleri yakan görüntü! Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, anne ve babası ölen çocukları paylaştı: Bunu asla affetmeyeceğiz!Yürekleri yakan görüntü! Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, anne ve babası ölen çocukları paylaştı: Bunu asla affetmeyeceğiz!Yürekleri yakan görüntü! Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, anne ve babası ölen çocukları paylaştı: Bunu asla affetmeyeceğiz! 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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