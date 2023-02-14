Yüreklerimizi sıcacık yaptı! Deprem bölgesinde pamuk şeker yapıp çocuklara dağıttı: "Herkes bir şey yapıyordu, ben de makineyi çıkardım"

Deprem bölgesindeki çocuklara ücretsiz olarak pamuk şeker üreten bir vatandaş yürekleri ısıttı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketiyle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketinden çocuklar da olumsuz etkilendi. Çocuklar bir nebze de olsa yüzünü güldürmek isteyen bir vatandaş ise yürekleri ısıttı.

Yüreklerimizi sıcacık yaptı! Koca yürekli amcamız, pamuk şeker yapıp çocuklara dağıttı: Herkes bir şey yapıyordu, ben de makineyi çıkardım

"HAYIR OLSUN DİYE YAPIYORUM"

Deprem bölgesinde pamuk şeker yapıp çocuklara dağıtan amcanın görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşıldı. Söz konusu videoda bir depremzede vatandaş, pamuk şekerin fiyatını sorarken yüreği temiz amcamız ise, “Parasız, hayrına veriyorum. Herkes bir şey yapıyordu, ben de makineyi çıkardım hayır olsun diye yapıyorum” diyerek depremzede çocukları gülümsetti.

Yüreklerimizi sıcacık yaptı! Koca yürekli amcamız, pamuk şeker yapıp çocuklara dağıttı: Herkes bir şey yapıyordu, ben de makineyi çıkardımYüreklerimizi sıcacık yaptı! Koca yürekli amcamız, pamuk şeker yapıp çocuklara dağıttı: Herkes bir şey yapıyordu, ben de makineyi çıkardımYüreklerimizi sıcacık yaptı! Koca yürekli amcamız, pamuk şeker yapıp çocuklara dağıttı: Herkes bir şey yapıyordu, ben de makineyi çıkardım

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