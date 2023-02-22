Yuriy Lodygin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Lodygin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Lodygin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Lodygin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Lodygin 26 Mayıs 1990 tarihinde Vladimir şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Лодыгин Юрий Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Lodygin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Yuriy Lodygin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yuriy Lodygin'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuriy Lodygin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Lodygin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuriy Lodygin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Lodygin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Skoda Xanthi

1 Temmuz 2010 yılında Eordaikos 2007

30 Haziran 2011 yılında Skoda Xanthi

1 Temmuz 2013 yılında Zenit

27 Ocak 2019 yılında Olimpiakos

30 Haziran 2019 yılında Zenit

2 Ağustos 2019 yılında Gaziantep FK

18 Şubat 2020 yılında Arsenal Tula

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2021 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2022 yılında Panathinaikos

Yuriy Lodygin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Lodygin şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yuriy Lodygin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Akrites Nevrokopiou (-2006), Skoda Xanthi (2006-2009)

Rusya takımında 12 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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