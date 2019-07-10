Yuriy Sedykh Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YURİY SEDYKH KİMDİR?



Doğum tarihi : 11.Temmuz.1955

Yuriy Sedykh kaç yaşında : 64

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek :

Yuriy Sedykh doğum yeri : SSCB

YURİY SEDYKH BİYOGRAFİSİ



Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni temsilen katıldığı yarışmalarda iki Olimpiyat Oyunları, bir Dünya, üç de Avrulpa Şampiyonluğu kazanmış olan emekli Rus atlet. Çekiç Fırlatma dalında yarışmış olan Sedykh, bu spor alının gelişmesine olan büyük katkılarından dolayı 1986 yılında Men’s Track & Field Athlete of the Year ödülüne layık görülmüştür.

Yuriy Georgiyevich Sedykh, 11 Temmuz 1955tarihinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde dünyaya geldi. Atletizm ile genç yaşlarda tanışan Sedykh, ilk olarak 1967yılında, Vladimir Ivanovich Volovik antrenörlüğünde çekiç atma dalında çalışmaya başladı.

1973 yılında SSCB Ulusal Gençler Takımı kadrosuna giren Sedykh, kısa sürede yükselerek milli takım kadrosuna kadar çıkmayı başardı. Başarılı sporcunun uluslararası arenadaki ilk ödülü, 1976 Montreal Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalya oldu. 1980 yılında gerçekleşen Moskova olimpiyatlarında da altın madalyayı evine götüren Sedykh’in son olimpiyat derecesi, 1988 yılındaki Seul olimpiyatlarından altığı gümüş madalya oldu.

1978 Prag, 1982 Atina ve 1986 Stuttgart Avrulpa Şampiyonaları’nda yarışan Sedykh, bu üç şampiyonadan da evine altın madalya ile dönme başarısını gösterdi. 1986 yılında gerçekleşen Stuttgard Avrulpa Şampiyonası’nda kırdığı 86.74 metrelik dünya rekoru ise halen geçilemedi.

Çoğu çekiç fırlatıcının aksine, çekici fırlatırken kendi etrafında dört sefer yerine üç sefer dönen Sedykh, sadece üç dönüşle maksimum hıza çıkabilen ender yeteneklerden birisiydi. 1972 yılından emekli olanan kadar dünyanın en iyi antrenörlerinden birisi olarak kabul edilen Anatoly Bondarchuck ile çalışan Sedykh, olimpiyatlara politikanın bulaşmasına tepki olarak ortaya çıkartılan Goodwill Games şampiyonalarının 1986 yılında yapılan ilkinde de altın madalyayı kazandı. Başarılı sporcunun uluslararası arenada kazandığı son onur ise, 1991 yılında Tokyo’da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda kazandığı altın madalya oldu.

Yuriy Sedykh halen eski Sovyet çekiç atıcı milli sporcu Natalya Lisovskaya ile evlidir ve çiftin bu evlilikten 1992 yılında dünyaya gelen Alexia adlı bir çocuğu bulunmaktadır. Paris’te yaşayan Sedykh, Fransız milli çekiç fırlatma takımına antrenörlük yapmaktadır.

Başarıları

Olimpiyat Oyunları; 1976, 1980 Altın, 1988 Gümüş.

Avrulpa Şampiyonası; 1978, 1982, 1986 Altın.

Dünya Şampiyonası; 1978, 1982, 1986 Altın