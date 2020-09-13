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  3. Yurt dışına gitmek isterken otobüsün altında mahsur kaldı

Yurt dışına gitmek isterken otobüsün altında mahsur kaldı

Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi, yurt dışına kaçak yollardan gitmeyi amaçlayarak tur otobüsünün altına girmek istedi. Girdiği dar alanda sıkışan şahıs, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı.

Yurt dışına gitmek isterken otobüsün altında mahsur kaldı

FATIH'te yabancı uyruklu bir kişi, tur otobüsünün altına girmek isterken mahsur kaldı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü. Aksaray Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde park halindeki bir tur otobüsünün altında yabancı uyruklu bir kişinin sıkıştığı görüldü.

Yurt dışına gitmek isterken otobüsün altında mahsur kaldı

Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kurtarmada başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri hava kompresörü ile otobüsü yerden yükselterek kurtarma çalışmasına başladı. Yerden yükselen otobüs, takozlarla sabitlenirken bir itfaiye görevlisiyle sağlık çalışanı otobüsün altına girdi. Otobüsün altındaki bölümde sıkışan kişi, görevliler tarafından çıkartılarak ambulansla en yakın hastaneye götürüldü.

Yurt dışına gitmek isterken otobüsün altında mahsur kaldı

Kişinin yurt dışına kaçmak için otobüsün altındaki boşluğa girmek istemiş olabileceği öne sürüldü.

Yurt dışına gitmek isterken otobüsün altında mahsur kaldı

 

Berna Akkaya
Editör


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