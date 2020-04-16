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  3. Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 320 oldu

Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 320 oldu

Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını sayısı 320'ye yükseldi

Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 320 oldu

Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını sayısı 320'ye yükseldi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.




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