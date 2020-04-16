Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 320 oldu
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını sayısı 320'ye yükseldi
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını sayısı 320'ye yükseldi
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
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