Yushiro Hatanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yushiro Hatanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yushiro Hatanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yushiro Hatanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yushiro Hatanaka 8 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 畠中 勇士朗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yushiro Hatanaka Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yushiro Hatanaka'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yushiro Hatanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yushiro Hatanaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Ritsumeikan Uni
Yushiro Hatanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yushiro Hatanaka şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.