Yüsra Geyik Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YÜSRA GEYİK KİMDİR?



Doğum tarihi : 21.Haziran.1990

Yüsra Geyik kaç yaşında : 29

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Dizi Oyuncusu

Yüsra Geyik doğum yeri : Samsun

YÜSRA GEYİK BİYOGRAFİSİ



“Arka Sokaklar” dizisinde Özgür Ozan’ın kızı rolündedir.

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun’da doğmuştur. İlkokul 1. sınıfı Samsun’da okuyup İstanbul’a taşındılar. 2. sınıfa İstanbul Ataköy’deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. 4. sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Sanat Tasarım Fakültesi mezunudur.

Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alarak birçok oyunda yer aldı. Bunlardan ilk oyunu Horozum adlı yapımdı. Sahnede çok beğenilen Yüsra Geyik, Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)’ da tiyatro oyunlarına katıldı. 2 sene boyunca devam ettiği çalışmayı dersleri yüzünden bırakmak zorunda kaldı.

Yüsra Geyik, 14 yaşında kayıt olduğu Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. İlk kaydolduğunda çok geçmeden bir kısa film teklifi aldı. Adı “kin ve gül” olan bu filmde Ali Sürmeli ile oynadı fakat yayınlanmadı film. Daha sonra tek bölümlük bir dizide oynadı “Anlatsam roman olur” diye.

2005 yılında Yumurcak TV’de sunuculuk yaparken çeşitli skeçlerde de rol aldı.

“Arka Sokaklar” dizisinde Özgür Ozan’ın canlandırdığı beş çocuklu bir polis memurunun en büyük kızını oynadı. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2006 - 2015 - Arka Sokaklar (Zeliha Çoban) (TV Dizisi) 2005 - Yumurcak TV (Sunucu) (TV Dizisi)

2005 - Afacanlar Kampı (Sunucu) (TV Dizisi)

2004 - Yabancı Damat (Melis) (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (Ceyda) (TV Dizisi)