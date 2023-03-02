Yussi Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yussi Diarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yussi Diarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yussi Diarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yussi Diarra 13 Eylül 1998 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Mali,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Youssouf Diarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yussi Diarra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yussi Diarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yussi Diarra'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yussi Diarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yussi Diarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yussi Diarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yussi Diarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında UDC Txantrea

1 Temmuz 2017 yılında CD Basconia

31 Temmuz 2020 yılında Bilbao Athletic

13 Temmuz 2022 yılında Córdoba CF

Yussi Diarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yussi Diarra şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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