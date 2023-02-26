Yussif Mohammed Nuru Deen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yussif Mohammed Nuru Deen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yussif Mohammed Nuru Deen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yussif Mohammed Nuru Deen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yussif Mohammed Nuru Deen 14 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yussif Mohammed Nuru Deen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Yussif Mohammed Nuru Deen'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yussif Mohammed Nuru Deen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yussif Mohammed Nuru Deen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yussif Mohammed Nuru Deen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yussif Mohammed Nuru Deen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yussif Mohammed Nuru Deen şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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