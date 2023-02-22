Yusuf Abdullah Muhammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Abdullah Muhammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Abdullah Muhammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Abdullah Muhammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Abdullah Muhammed 25 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Abdullah Muhammed Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remix Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Yusuf Abdullah Muhammed'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yusuf Abdullah Muhammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Abdullah Muhammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuf Abdullah Muhammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Abdullah Muhammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2017 yılında Bursaspor U19

1 Temmuz 2017 yılında Bursaspor U21

2 Eylül 2019 yılında Wikki Tourists

Yusuf Abdullah Muhammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Abdullah Muhammed şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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