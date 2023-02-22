Yusuf Afeez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Afeez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Afeez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yusuf Afeez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yusuf Afeez {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijer uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yusuf Afeez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Yusuf Afeez'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yusuf Afeez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yusuf Afeez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Haziran 2021 yılında Sunshine Stars
Yusuf Afeez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yusuf Afeez şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.