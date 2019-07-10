Yusuf Akgün Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YUSUF AKGÜN KİMDİR?



Doğum tarihi : 11.Eylül.1984

Yusuf Akgün kaç yaşında : 35

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Yusuf Akgün doğum yeri : İstanbul

YUSUF AKGÜN BİYOGRAFİSİ



2015 yılında “Hayat Mucizelere Gebe” dizisinde oynadı.

Yusuf Akgün, 11 Eylül 1984 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Yusuf Ali Akgün’dır. Orta ve lise öğretimini Bilge Kagan Lisesinde yaptı. 2003 yılında kazandığı Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde burslu olarak okudu. Yüksek lisans yaptı, work shop’lara katıldı.

2004 yılında Ortaoyuncularda Ferhan Şensoy'un yardımcı asistanı olarak çalıştı. 2004yılında Engin Cezzar'in tavsiyesi ile başrolünde Teoman’ın oynadığı “Balans ve Manevra” filmine dahil edilmiştir.

Engin Cezzar, Sönmez Atasoy, Füsun Ataklı, Bülent Kayabaş, Burak Sergen gibi isimlerle çalıştı.

Yusuf Akgün, Ece Akgün ile evlidir.

2011 - 2012 yılları arasında “Adını Feriha Koydum” adlı dizide Koray Onat karakterini canlandırırken Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Metin Çekmez, Deniz Uğur, Ceyda Ateş, Sedef Şahin ile birlikte oynadı.

Yusuf Akgün, 2015 yılında 9 Aralık 2015 tarihinde başlayan, Kanal D'de yayınlayan "Hayat Mucizelere Gebe" adlı dizide oynadı. Dizinin başrollerini Hande Ataizi, Damla Colbay, Yiğit Dikmen, Yusuf Akgün, Erkan Sever, Burcu Binici, Işıl Yücesoy paylaştılar.

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2011 - Öksüzler (oyun) :Dennis Kelly - Tiyatro Dot

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Cennet'in Gözyaşları (Orhan Soyer) (TV Dizisi)

2017 - Acı Tatlı Ekşi (Alper)(Sinema Filmi)

2015 - Hayat Mucizelere Gebe (Serhat) (TV Dizisi)

2013 - Beni Böyle Sev (Furkan Keskin) (TV Dizisi)

2013 - Su ve Ateş (Turhan) (Sinema Filmi)

2012 - Paradox (kısa film)

2012 - Emir'in Yolu (Koray Onat) 2012

2011 - 2012 - Adını Feriha Koydum (Koray Onat) (TV Dizisi)

2010 - Saklı Hayatlar (Murat) (Sinema Filmi)

2009 - Melekler Korusun (Emre )(TV Dizisi)

2008 - Derdest (Boğaç Yıldırım) (TV Dizisi)

2007 - Semazen (TV Filmi)

2007 - Hepsi1 (Korkut) (TV Dizisi)

2005 - Kırık Kanatlar (Özay) (TV Dizisi)

2004 - Balans ve Manevra (Ruhi) (Sinema Filmi)