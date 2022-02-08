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Yusuf Alabarda kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yusuf Alabarda'nın biyografisi

Emekli Albay Yusuf Alabarda kim olduğu merak ediliyor. Bu doğrultuda Yusuf Alabarda kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor. İşte Yusuf Alabarda'nın biyografisi...

Yusuf Alabarda kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yusuf Alabarda'nın biyografisi

Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda hakkında internette birçok arama gerçekleştiriliyor. Peki, Yusuf Alabarda kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Yusuf Alabarda'nın biyografisi. Detaylar haberimizde...

Yusuf Alabarda kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yusuf Alabarda'nın biyografisi

YUSUF ALABARDA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Emekli Albay, Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda 1992 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde 23 yıl boyunca görev aldı.

Yusuf Alabarda, Dayton Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ardından Bosna-Hersek NATO Uygulama Gücü'nde görev aldı.

Yusuf Alabarda kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yusuf Alabarda'nın biyografisi

Yüksek lisansını 2007 yılında Amerika'da Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi üzerine yapan Yusuf Alabarda, TSK'nın önemli modernizasyon projelerinde proje yöneticisi olarak da çalıştı.

Aslen Balıkesir Kepsut'lu olan Yusuf Alabarda doktora çalışmasını ise Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde, Demokratik Sivil-Asker İlişkileri üzerine yazdığı tez ile yürüttü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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