Yusuf Azuz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YUSUF AZUZ KİMDİR?



Doğum tarihi : ??.??.1956

Yusuf Azuz kaç yaşında : 63

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Meslek : Model, Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Yusuf Azuz doğum yeri : Ankara

YUSUF AZUZ BİYOGRAFİSİ



1980’li yılların en popüler mankenlerindendir.

Yusuf Azuz, 1956 yılında Ankara’da doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Babası Ankara Radyosu prodüktörü Salva Azuz, annesinin adı Ayferi Azuz’dur. Annesi bir zamanların Türk popu'nun unutulmaz sesidir.

Yusuf Azuz; Engin Koç, Atilla Saral ve Yaşar Alptekin'in aralarında olduğu mankenlerle birlikte 1980’li yılların en popüler mankenlerindendir. Ama yıllar geçti, hayatın akışı değişti ve o ışıltılı günler, tekstil dünyasının yaşadığı kriz nedeniyle sona erdi. Herkes yeni bir yol çizdi kendine. Kimi oyunculuk yaptı, kimi ticarette denedi şansını. Yusuf Azuz oyun oyunculuk yapmaya başladı.

Yusuf Azuz, hiç evlenmedi, birçok dizi filmde rol aldı.

Yusuf Azuz, 2010 yılında hastalanmış ve (MS) multipl skleroz teşhisi konmuştur.

Bir beyin ve omurilik rahatsızlığı olan MS, Azuz'u yatağa düşürdü. Bir yandan rahatsızlık öte yandan maddi imkansızlıklarla boğuşan Azuz'un sesini sonunda eski günlerin yakın dostu, mankenlik ajansı sahibi Atilla Kaplakarslan duydu. Yıllar boyu birçok organizasyonda birlikte çalıştığı Azuz'a yardım etmek için kolları sıvayan Kaplakarslan, durumdan Azuz'un eski arkadaşlarını haberdar etti. O günlerde Petek Dinçöz Azuz'u TV programına konuk etti ve herkes ünlü mankenin dramını öğrendi.

2010 yılının Aralık ayında uzun süredir MS hastalığıyla savaşan eski manken Yusuf Azuz'a dostlarından destek geldi. Pınar Altuğ, Merve İldeniz, Deniz Pulaş, Esin Moralıoğlu, Canan Mutluer, Sibel Savacı, Atilla Saral, Tolga Savacı ve Yaşar Alptekin gibi 80 ve 90'lı yılların efsane mankenleri, Azuz için yeniden podyuma çıktı. Eski mankenler Petek Dinçöz ve Demet Akalın da, şarkılarıyla defileye renk kattı. Azuz'un annesi Ayferi Azuz, oğlunun meslektaşlarına teşekkür etti.

Olivium Alışveriş Merkezi'nde 1. Nostalji Moda Günleri adı altında düzenlenen organizasyonun sunuculuğunu da Halit Kıvanç üstlendi.

Filmleri ve Dizileri :

2008 - Miras (Robert) (Sinema Filmi)

2007 - Hırçın Kız (Sadri) (TV Dizisi)

2006 - 2007 - Arka Sokaklar (Batur) (TV Dizisi)

2005 - Hacı (Turan)(TV Filmi)

2005 - Beşinci Boyut (Soyguncu) (TV Dizisi) (2. Bölüm)

2004 - Şubat Soğuğu (Yılan) (TV Dizisi)

2004 - Memleket Hikayeleri - Turnalar (Faik)TV Filmi

2004 - Memleket Hikayeleri - Sefil Baykuş (TV Filmi )

2004 - Avrupa Yakası 1. Sezon (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2003 - Toprağa Kan Düştü (TV Filmi )

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Haldun) (TV Dizisi)

2000 - Çember (Osman) (TV Filmi )

2000 - Dansöz (Sinema Filmi)

1999 - Şampiyon (TV Filmi )

1998 - Hesabım Bitmedi (TV Dizisi)

1994 - Çılgın Yenge (Fikret) (TV Filmi )

1993 - Ezan Sesleri (TV Filmi )

1992 - İki Kız kardeş (Tanju) (TV Dizisi)

1992 - Savcı (TV Dizisi)

1991 - Yalnızlar (Fransızca Öğretmeni Necati) (TV Dizisi)