Twitter'da Yusuf Buğdaycı'ya gösterilen tepkiler sonrası #YusufBuğdaycıTutuklansın trend topic oldu. Yusuf Buğdaycı'nın 5 kişi tarafından zorla alıkonulan 20 yaşındaki S.G.’ye tecavüz ettiği ifade edildi. Peki Yusuf Buğdaycı kimdir? | Yusuf Buğdaycı Tutuklansın paylaşımlarının nedeni nedir? İşte detaylar...

YUSUF BUĞDAYCI KİMDİR?

Yusuf Buğdaycı'nın 5 kişi tarafından kaçırılıp alıkonulan 20 yaşındaki S.G.'ye tecavüz ettiği ifade edildi.

Hakkında pek bilgi bulunamayan Yusuf Buğdaycı infiale neden oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ailesinin de Yusuf Buğdaycı'yı koruduğu iddia edildi.

Hatta sosyal medya kullanıcıları Yusuf Buğdaycı'nın Instagram hesabı olan @yusuf_bugdayci21 girerek de tepkilerini dile getirdiler....

YUSUF BUĞDAYCI TUTUKLANSIN PAYLAŞIMLARININ NEDENİ NEDİR?

Yusuf Buğdaycı'nın Twitter'da yapılan paylaşımlarda 5 kişi tarafından kaçırılıp alıkonulan S.G.'ye tecavüz ettiği belirtilirken konuya ilişkin görsel ile Yusuf Buğdaycı'nın fotoğrafına da yer verildi.

20 yaşındaki S.G. şikayet dilekçesinde Yusuf Buğdaycı ve ailesinin kendisini kaçırıp cinsel istismarda bulunduğunu ve alıkoyarak ailesi ile görüşmesine müsaade etmediğini belirtti.

S.G. şikayetinde şunları belirtti:

"09.10.2020'de ailem ile Manisa/Akselendi köyüne işçi olarak gittik. Kaçırılıp tehdit edildim. Cinsel istismara uğradım. Yusuf Buğdaycı ve ailesi bize tuzak kurdu. Beni alıkoydular. Şu an can güvenliğimiz yok. Korkuyoruz. Karşı taraf bizi tehdit ediyor. Ailemi tehdit edip öldüreceğiz diyorlar"

İşte yapılan #YusufBuğdaycıTutuklansın kullanılarak paylaşımlardan bazıları:

"20 yaşındaki bir genç kız Yusuf Buğdaycı ve ailesi tarafından alıkonulup tecavüze uğradı! 2 bebekli bir anneyi tutuklayıp günlerce hücrede tutan güç; bir genç kızın hayatını kurtaran pisliği tutuklamıyor!"

"20 yaşındaki bir genç kız 5 kişi tarafından alıkonuldu ve Yusuf Buğdaycı tarafından tecavüze uğradı.

Ailesi Yusuf Buğdaycı'yı koruyor.

Destek verelim #YusufBuğdaycıTutuklansın"

"5 kişi tarafından alıkonulduktan sonra Yusuf Buğdaycı'nın tecavüzüne uğruyor ve aileleri Yusuf Buğdaycı'yı koruyor. Ne diyorduk?"

"20 yaşındaki bir kadın 5 kişi tarafından (Yusuf Buğdaycı ve ailesi) alıkonulup tecavüze uğradı ve maalesef yine yeniden adaleti sosyal medya üzerinden biz sağlamaya çalışıyoruz. Lütfen herkes taga destek olsun"