Yusuf Çim Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YUSUF ÇİM KİMDİR?



Doğum tarihi : 26.Eylül.1991

Yusuf Çim kaç yaşında : 28

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Model, Şarkıcı, Dizi Oyuncusu

Yusuf Çim doğum yeri : İstanbul

YUSUF ÇİM BİYOGRAFİSİ



Yusuf Çim, 26 Eylül 1991 tarihinde İstanbul’da aslen Giresun Alucra'lı olan 3 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak doğmuştur. Bir ablası, bir abisi vardır. Babası eczacıdır. İlkokulu Cibali İlköğretim okulunda, ortaokulu Riyaziyeci Salih Zeki okulunda okudu. Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinden Bilgisayar Programcılığı üzerine okuyarak mezun oldu. İstanbul Arel ÜniversitesiRadyo ve Televizyon bölümünde öğrenimine devam etmektedir.

Lise yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor Paf takımında stoper olarak 2 yıl futbol oynadı. Daha sonra pilot takım olan Fatih Hilal Spor Kulübüne transfer oldu ve 2,5 yıl sonra futbol kariyerini sakatlıktan dolayı noktaladı.

Yusuf Çim 2009 – 2012 yılları arasında mankenlik yaptı. 2009 yılından itibaren Media Markt, Eti, Avea, Blast, İpragaz, Castrol gibi birçok markanın ve FHM dergisi katalog çekimlerinde Fotomodellik yaptı. 2010 yılında Avea ve Gs Mobile ile 2011 yılında Aksiyon Dergisi reklamlarında oynadı. 14 Haziran 2011 tarihinde Demet Akalın’ın “Aşk” şarkısının klibinde, Ağustos 2011 tarihinde de yine Demet Akalın’ın “Sabıka” adlı şarkısının klibinde oynadı.

Modellik yaptığında birçok defileye çıktı, Fashion Week, Günsel Ülkü, Forever Young gibi defileler ve Damat, Kiğili, Tween, Ralp Lauren, Hatemoğlu, Polo,Mango, Marks&Spencer gibi tanınmış markalar için podyuma çıkmıştır.

2011 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 2. oldu ve 2011 Best Model of Turkey Best Press(Basın 1.liği) kazandı. Aynı zamanda şarkıcıdır.

2013 yılında “Olsun Bi Kere” adlı çıkardığı EP Albümüyle müziğe başladı. Şuana kadar Almanya’da 3, Belçika’da 1 konser verdi.

Yusuf Çim, 2014 yılının Aralık ayında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gazzeli genç bir kızın hayatının konu edildiği “Ezra’ adlı dizide başrol olarak Rüveyda Öksüz, İsmail Filiz, Serkan Şenalp, Zeynep Koltuk, Doğukan Polat, Asuman Dabak, Nurana Bagieva ile beraber oynadı.

2 Nisan 2015 tarihinden itibaren Show TV'de başlayan sunuculuğunu Yusuf Çim’in yaptığı “Piramit” adlı - İki takımın kıyasıya yarışacakları - yarışma programında Evrim Akın ve Gökhan Yıkılkan yarışmacı koçu olarak görev yapacaklar.

Yusuf Çim, 2015 yılında "Çilek Kokusu" adlı dizide Demet Özdemir, Ekin Mert Daymaz, Mahir Günşiray, Uğur Demirpehlivan, Murat Başoğlu, Laçin Ceylan, Mine Tugay ile birlikte oynadı.

2016 Yılbaşı akşamı Show Tv de yayınlanan 'Sibel Can ile Yılbaşı Özel' Programının sunuculuğunu yapmıştır

Ödülleri :

2014 - 20. MGD Altın Objektif Ödülleri- En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Albümleri :

2013 - Olsun Bi Kere

Filmleri ve Dizileri :

2019 - Hababam Sınıfı Yeniden (Yakışıklı)(Sinema Filmi)

2019 - Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle (Emre Akın)(Sinema Filmi)

2018 - Servet (Can Yiğit)(TV Dizisi)

2018 - Bana Bir Şarkı Söyle (Sinema Filmi)

2017 - İçimdeki Fırtına (Emre)(TV Dizisi)

2017 - Seven Ne Yapmaz (Ozan)(TV Dizisi)

2016 - Hanım Köylü (Ferit Sabit)(TV Dizisi)

2015 - Çilek Kokusu (Burak) (TV Dizisi)

2014 - Ezra (Başkomiser Tek Tabanca Mustafa )(TV Dizisi)