Yusuf Erten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Erten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Erten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yusuf Erten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yusuf Erten 3 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya,Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yusuf Erten Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CALCYO yapmaktadır. Yusuf Erten, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SV Werder Bremen U19 futbol takımında oynamaktadır. SV Werder Bremen U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yusuf Erten'nin SV Werder Bremen U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Yusuf Erten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yusuf Erten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında W. Bremen Alt.
1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen U17
1 Temmuz 2021 yılında W. Bremen U19
Yusuf Erten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yusuf Erten şuan SV Werder Bremen U19 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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