Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin Başkan Yardımcısı olan Yusuf Günay, takımın gündemiyle alakalı yaptığı açıklamalar ile taraftarın merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, Yusuf Günay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yusuf Günay ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

YUSUF GÜNAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1965 yılında Sinop’ta doğan Günay, 55 yaşındadır. 1985 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye)’nden mezun olmuştur. Başbakanlıkta 1986 – 2001 yılları arasında Başbakanlık Uzmanı, Ekonomik Kararlar Daire Başkanı, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı ve Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 1994 yılında Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanununu dönemin Devlet Bakanı Sayın Coşkun Kırca ile birlikte hazırlayan ekipte yer almıştır.

2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla 6 yıl süre ile atanmış, bu süre içerisinde merkezi Roma’da bulunan Akdeniz Ülkeleri Enerji Kurumları (MEDREG) Başkan Yardımcısı ve merkezi Budapeşte’de bulunan Enerji Düzenleyici Kurumları Birliği (ERRA) Başkanlığını yürütmüştür. Evli ve 2 çocuk babası olan Yusuf Günay, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

NE İŞ YAPIYOR?

Yusuf Günay, bürokrattır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Günay, 1997 yılından itibaren 5 yıl süreyle Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla 6 yıl süre ile atanmış, bu süre içerisinde merkezi Roma’da bulunan Akdeniz Ülkeleri Enerji Kurumları (MEDREG) Başkan Yardımcısı ve merkezi Budapeşte’de bulunan Enerji Düzenleyici Kurumları Birliği (ERRA) Başkanlığını yürütmüştür.

Günay'ın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı görevi Kasım 2007'de sona ermiştir