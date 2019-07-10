Yusuf Güney Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YUSUF GÜNEY KİMDİR?



Doğum tarihi : 05.Haziran.1984

Yusuf Güney kaç yaşında : 35

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Şarkıcı, Besteci

Yusuf Güney doğum yeri : Trabzon

YUSUF GÜNEY BİYOGRAFİSİ



İlk bestesi olan "Aşk-ı Virane" şarkısı ile 2008 yılında meşhur oldu.

Yusuf Güney, 5 Haziran 1984 tarihinde Trabzon’da doğmuştur. Aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 1998 yılına kadar Trabzon’da yaşadıktan sonra ailesi ile beraber İngiltere’nin başşehri Londra'ya taşındılar. 15 yaşında okula gitti ama adapte olamadı. Dışarıdan pazarlama bölümünü bitirip, iş hayatına atıldı.

Londra'da yaşamakta ve Londra'da kebapçılık, baklavacılık, barmenlik, süper markette güvenlik görevlisi, mal dağıtımcılığı yaptı, 20 yaşında şoförlük yapıp, sonrasında pazarlama müdürü oldu. 21 yaşında iken 5 Haziran 2005 tarihinde Londra'da konser vermeye gelen Rafet El Roman ile tanıştı ve müzik dünyasına ilk adımlarını atmasına yardımcı oldu. O günden sonra müzik çalışmalarını arttırdı. Ayrıca pilotluk eğitimi aldı.

Sadece 3310 Nokia telefonlarının melodisinden başka müzik aleti çalmamış ve hiç müzik eğitimi almamış olan Yusuf Güney, ilk bestesi olan "Aşk-ı Virane" şarkısını 2008 yılında yaparak Rafet El Roman'ın 2008 yılında çıkardığı “Bir Roman Gibi” adlı albümüne girmesini sağladı. Ayrıca Yusuf Güney, Rafet El Roman'ın bu albümünde bir şarkısında düet yapmış ve çekilen klipde de rol almıştır. Yine bu şarkı 2009 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Yılın Şarkısı" seçildi.

2009 yılında Türkiye’ye gelen Yusuf Güney, ilk albümünü Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu Emre Plak'tan “Bir Sevda Masalı” adı ile çıkardı.

Albümleri :

2009 - Bir Sevda Masalı

2010 - Aşka İnat

2012 - Kader Rüzgarı

2013 - Sevgi Arsızı

2014 - Hazin

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu:

2012 - Sarı Siyah (Mehmet) (Sinema Filmi)