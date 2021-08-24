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Yusuf Kenan Topcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Tümgeneralliğe terfi eden Yusuf Kenan Topcu, internette Yusuf Kenan Topcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? sorularıyla vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

Yusuf Kenan Topcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Yusuf Kenan Topcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? sorulları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini almaya başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

YUSUF KENAN TOPCU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

55 yaşında olan Yusuf Kenan Topcu 1966 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Teğmen rütbesi ile 1987 yılında Kara Harp Okulundan, 1988 yılında da Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1988-2006 yılları arasında çeşitli birliklerde Takım, Bölük ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2006-2008 yılları arasında Hakkâri 1'inci Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı, 2008-2009 yılları arasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Avrupa Yakası 1'inci Komutan Yardımcılığı, 2009-2013 yılları arasında Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 2013-2016 yılları arasında Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, 2016-2017 yılları arasında Ankara Asayiş Başkanlığı Asayiş Daire Başkanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Yusuf Kenan TOPCU, İçişleri Bakanlığının 2017/346 sayılı kararnamesi ile Tuğgeneralliğe terfi ederek Mardin İl Jandarma Komutanlığı görevi yürüttükten sonra 09 Eylül 2019 tarihinden itibaren Muğla İl Jandarma Komutanlığına atanmıştır. Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu İngilizce bilmektedir.

Yusuf Kenan Topcu, 24 Ağustos 2021 tarihinde Tümgeneral rütbesine terfi etmiştir.

Yusuf Kenan Topcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Yusuf Kenan Topcu evli olup iki çocuğu bulunmaktadır.

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