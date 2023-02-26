Yusuf Maart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Maart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Maart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Maart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Maart 17 Temmuz 1995 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Moegamat Yusuf Maart şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Maart Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P Management yapmaktadır. Yusuf Maart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Maart'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Maart Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/yusuf_maart_6?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Yusuf Maart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Maart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Yusuf Maart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Maart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2017 yılında Orlando Pirates

7 Ağustos 2018 yılında Cape Umoya Utd.

30 Haziran 2019 yılında Orlando Pirates

10 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

5 Kasım 2020 yılında Sekhukhune

1 Temmuz 2022 yılında Kaizer Chiefs

Yusuf Maart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Maart şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Yusuf Maart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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