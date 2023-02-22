Yusuf Olatunji Adio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Olatunji Adio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Olatunji Adio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yusuf Olatunji Adio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yusuf Olatunji Adio 5 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yusuf Olatunji Adio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini O'rish Management yapmaktadır. Yusuf Olatunji Adio, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yusuf Olatunji Adio'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yusuf Olatunji Adio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yusuf Olatunji Adio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Dakkada FC
Yusuf Olatunji Adio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yusuf Olatunji Adio şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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