Yusuf Omotayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Omotayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Omotayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yusuf Omotayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yusuf Omotayo 3 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yusuf Omotayo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Omotayo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Omotayo'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yusuf Omotayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yusuf Omotayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Warri Wolves FC
31 Mart 2022 yılında Rivers United
Yusuf Omotayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yusuf Omotayo şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.