Yusuf Sarı kimdir, Aslen nerelidir, Kaç yaşındadır, Futboldaki karıyeri nedir?

Trabzonspor, 20 yaşındaki Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Yusuf, "Trabzonspor’da forma giyecek olmam çok heyecan verici. Böyle büyük bir camiada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Taraftarlarımıza ve Trabzonspor’a çok teşekkür ediyorum.” dedi. Trabzonspor, Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Yusuf Sarı, sırasıyla 1,3 milyon TL, 1,43 milyon TL ve 1,57 milyon TL yıllık ücret alacak. TFF, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ve Fransa Milli Takımı için de düşünülen Yusuf'u Fransızlara kaptırmamak için devreye girmişti.

1998 yılında Fransa Martigues’te dünyaya gelen futbolcu Yusuf Sarı, Marsilya B takımında forma giyerken gösterdiği performansla dikkat çekti. Fransız devi, sağ Kanatta ve forvet hattında görev yapan ve Fransa pasaportuna sahip olan genç yıldızla devre arası profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dönemde Genç futbolcu için Türkiye Milli Takım yetkilileri devreye girdi. Ancak Fransa’nında ısrarla Milli Takımına dahil etmek istediği Yusuf Sari’nin hangi ülkeyi seçeceği henüz netlik kazanmadı. Yusuf, Türkiye U19 Milli takımına daha önce davet edildi ancak sakatlığı nedeni ile katılamadı. Futbol hayatına Marsilya altyapısında başlayan Yusuf, geçtiğimiz yıl Clermont'da kiralık olarak forma giydi. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 9 lig maçında oynadı.