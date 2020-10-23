Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

Lille ve Sparta Prag arasında oynanan mücadeleye, Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı damga vurdu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Yazıcı, attığı 3 golle galibiyetin baş mimarı oldu.

Sparta Prag karşısında gol perdesini 45. dakikada açan Yusuf Yazıcı, takımının ilk yarıyı önde kapatmasını sağladı. İkinci yarının hemen başında eşitliği sağlayan Sparta Prag'ın hevesini kursağında bırakan milli oyuncu, 60. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Maçta kontrolü eline alan Lille, 66. dakikada Ikone ile 3-1 yaptı.

Maçın skorunu ise 75'inci dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı gol belirledi: 4-1

Bu performansıyla Avrupa basınında da büyük övgü toplayan yıldız oyuncu, Avrupa Lig'inde haftanın 11'ine seçildi.

AVRUPA LİGİ HAFTANIN 11'İ

Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı kadro, şu şekilde:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).

Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).

Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).