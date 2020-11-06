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  3. Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı oldu. Yazıcı, Lille'in Milan'ı 3-0 yendiği maçta takımının gollerini kaydetmişti.

Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Yusuf Yazıcı ile birlikte PAOK'tan Andrija Zivkovic, Bayer Leverkusen'den Leon Bailey ve Sparta Prag'dan Lukas Julis yer aldı.

Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag karşısında 3 gol atarak en iyi oyuncu seçilen Yusuf, ikinci kez aynı başarıyı tekrarladı.

Yusuf Yazıcı, dünyaca ünlü L'equipe gazetesinin kapağında yer aldı!Yusuf Yazıcı, dünyaca ünlü L'equipe gazetesinin kapağında yer aldı!

Milan Lille özet izle 0-3! Yusuf Yazıcı'nın golleri izleMilan Lille özet izle 0-3! Yusuf Yazıcı'nın golleri izle

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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