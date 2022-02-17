Yusuf Yazıcı CSKA'da kötü başladı, Türkiye'ye geliyor!

Lille'de şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra teknik direktör Gourvennec tarafından yeterli sayıda forma şansı bulamayan ve mutsuzluğu performansına da etki eden Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer oldu. Burada kariyerini yeniden çıkışa geçirmek isteyen milli futbolcunun peşini ise talihsizlikler bırakmadı. Sakatlanmasının ardından tam olarak iyileşemeyen Yusuf Yazıcı, Real Murcia maçının kadrosuna alınmadı.

KADROYA ALINMADI

CSKA Moskova'nın kulüp doktoru Eduard Bezuglov, milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili olarak "Oyuncuların durumunu izliyoruz ve aşırı yükleme olup olmadığından emin oluyoruz." şeklinde konuşurken, CSKA teknik heyetinin Yusuf Yazıcı'yı riske etmek istemediği ve Murcia maçının kadrosundan çıkardığı belirtildi. Orta sahada görev alan Yusuf Yazıcı günü bireysel antrenmanlarla tamamladı.

YUSUF TÜRKİYE'YE GELİYOR

Hazırlıklarına 19 Şubat Cumartesi gününden itibaren Türkiye'de devam edecek olan CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı ile birlikte Antalya'ya gelecek. Rus temsilcisi, 20 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Antalya'da bulunan Belis Otel Sahası'nda Rubin Kazan ile bir hazırlık maçına çıkacak. Milli futbolcunun takımı 24 Şubat Perşembe günü Antalya'dan ayrılarak Rusya'ya geri dönecek.