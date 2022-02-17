Son dakika | Merkez Bankası, şubat ayı faiz kararını açıkladı! Faizler yüzde 14'te sabit tutulduYusuf Yazıcı CSKA'da kötü başladı, Türkiye'ye geliyor!Gurklama ne demek, TDK'ya göre Gurklama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Börekçi-Dükkan Sahibi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıİBB, İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 90 ile yüzde 175 oranında zam istedi! Cumhur İttifakı fahiş zamma engel olduTOKİ evleri Kırşehir Kındam kura sonuçları tam liste! 17 Şubat Perşembe TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları! 2. Etap 496 konut sahiplerinin isimleri!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memur Ataması töreninde konuştu! "Faiz, döviz, enflasyon prangasını söküp atacağız"Dünya Kediler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? En tatlı Kediler Günü mesajlarıÇocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, kızının doktorundan gelen mesajla sarsıldı! Dünyası başına yıkıldı!Hicvetme ne demek, TDK'ya göre Hicvetme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Yusuf Yazıcı CSKA'da kötü başladı, Türkiye'ye geliyor!

Yusuf Yazıcı CSKA'da kötü başladı, Türkiye'ye geliyor!

CSKA Moskova'ya transfer olduktan sonra talihsiz bir şekilde sakatlanarak takımından ayrı kalan Yusuf Yazıcı, dün oynanan maçta kadroya alınmadı. Yazıcı'nın 19 Şubat'ta takımıyla birlikte Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

Yusuf Yazıcı CSKA'da kötü başladı, Türkiye'ye geliyor!

Lille'de şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra teknik direktör Gourvennec tarafından yeterli sayıda forma şansı bulamayan ve mutsuzluğu performansına da etki eden Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer oldu. Burada kariyerini yeniden çıkışa geçirmek isteyen milli futbolcunun peşini ise talihsizlikler bırakmadı. Sakatlanmasının ardından tam olarak iyileşemeyen Yusuf Yazıcı, Real Murcia maçının kadrosuna alınmadı.

Yusuf Yazıcı CSKA'da kötü başladı, Türkiye'ye geliyor!

KADROYA ALINMADI

CSKA Moskova'nın kulüp doktoru Eduard Bezuglov, milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili olarak "Oyuncuların durumunu izliyoruz ve aşırı yükleme olup olmadığından emin oluyoruz."  şeklinde konuşurken, CSKA teknik heyetinin Yusuf Yazıcı'yı riske etmek istemediği ve Murcia maçının kadrosundan çıkardığı belirtildi. Orta sahada görev alan Yusuf Yazıcı günü bireysel antrenmanlarla tamamladı.

Yusuf Yazıcı CSKA'da kötü başladı, Türkiye'ye geliyor!

YUSUF TÜRKİYE'YE GELİYOR

Hazırlıklarına 19 Şubat Cumartesi gününden itibaren Türkiye'de devam edecek olan CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı ile birlikte Antalya'ya gelecek. Rus temsilcisi, 20 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Antalya'da bulunan Belis Otel Sahası'nda Rubin Kazan ile bir hazırlık maçına çıkacak. Milli futbolcunun takımı 24 Şubat Perşembe günü Antalya'dan ayrılarak Rusya'ya geri dönecek.

Yusuf Yazıcı CSKA'da kötü başladı, Türkiye'ye geliyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT