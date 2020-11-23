Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, Fransa'da gollerine devam ediyor. Lille'in, Lorient'i 4-0 yendiği maçta takımını galibiyete taşıyan Yazıcı, 2 gol, 1 asist yaptı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri; 31 ve 51'de Yusuf Yazıcı, 57'de Luiz Araujo, 89'da David kaydetti.

Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Lille, PSG'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Maçta 2 kez fileleri havalandıran Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla gol sayısını 9'a çıkardı. Yine bu maçta Luiz Araujo'nun attığı golde asisti yapan milli futbolcumuz, asist sayısını ise 2'ye yükseltti.