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  3. Yusuf Yazıcı, gollerine devam ediyor: Lille-Lorient maçında 2 gol, 1 asist!

Yusuf Yazıcı, gollerine devam ediyor: Lille-Lorient maçında 2 gol, 1 asist!

Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, Fransa'da gollerine devam ediyor. Lille'in, Lorient'i 4-0 yendiği maçta takımını galibiyete taşıyan Yazıcı, 2 gol, 1 asist yaptı.

Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, Fransa'da gollerine devam ediyor. Lille'in, Lorient'i 4-0 yendiği maçta takımını galibiyete taşıyan Yazıcı, 2 gol, 1 asist yaptı. 

Lille'e galibiyeti getiren golleri; 31 ve 51'de Yusuf Yazıcı, 57'de Luiz Araujo, 89'da David kaydetti.

Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Lille, PSG'nin ardından ikinci sırada  yer aldı.

Maçta 2 kez fileleri havalandıran Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla gol sayısını 9'a çıkardı. Yine bu maçta Luiz Araujo'nun attığı golde asisti yapan milli futbolcumuz, asist sayısını ise 2'ye yükseltti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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