Yusuf Yazıcı vitesi artırdı, durdurulamıyor! Rubin Kazan karşısında hattrick!

Fransa Ligue 1'de geçirdiği başarılı performansın ardından bu sezon takımda yeterli sayıda forma şansı bulamayarak ayrılmak zorunda kalan ve Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, her maç performansını üzerine koyarak katlıyor. Çıktığı lig maçlarında golünü atmadan geçmeyen milli futbolcu Rubin Kazan karşısında da hattrick yaparak şovunu sürdürdü.

HAT-TRİCK YAPTI

Rusya Premier Ligi'nin 22. haftasında CSKA Moskova ile Rubin Kazan, VEB Arena'da karşı karşıya geldi. Sahneye çıkan Yusuf Yazıcı takımının ilk golünü henüz 5. dakikada kaydetti. Daha sonra 68. dakikada milli yıldız yine sahneye çıkarak takımın 5. golünü kaydetti. Maçın son dakikalarında yeniden sahne alan Yusuf, penaltıdan kaydettiği gol ile hattrick yaparak maça damgasını vurdu.

4 MAÇTA 6 GOL

Gösterdiği performansla CSKA Moskova kariyerine harika bir başlangıç yapan ve Rus ekibinde taraftarların sevgilisi haline gelen Yusuf, çıkığı 4. maçında 6. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu gollerinin yanı sıra 2 de asist katkısı yaptı.

BONSERVİSİ ALINACAK

Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'daki bu performansının ardından, Rus ekibinin mili futbolcuyu bonservisiyle birlikte satın almaya hazırlandığı ifade edildi. Rus basınında çıkan haberlere göre CSKA Moskova Genel Müdürü Babaev, "Henüz Yusuf Yazıcı'nın transferini konuşmak için erken ama bu konuda girişimlerimiz olacak." şeklinde konuştu.