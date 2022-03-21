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  3. Yusuf Yazıcı vitesi artırdı, durdurulamıyor! Rubin Kazan karşısında hattrick!

Yusuf Yazıcı vitesi artırdı, durdurulamıyor! Rubin Kazan karşısında hattrick!

Lille'de forma bulamamasının ardından CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, performansını her geçen gün artırıyor. Milli futbolcu Rubin Kazan karşısında da golleriyle şov yaptı.

Yusuf Yazıcı vitesi artırdı, durdurulamıyor! Rubin Kazan karşısında hattrick!

Fransa Ligue 1'de geçirdiği başarılı performansın ardından bu sezon takımda yeterli sayıda forma şansı bulamayarak ayrılmak zorunda kalan ve Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, her maç performansını üzerine koyarak katlıyor. Çıktığı lig maçlarında golünü atmadan geçmeyen milli futbolcu Rubin Kazan karşısında da hattrick yaparak şovunu sürdürdü.

HAT-TRİCK YAPTI

Rusya Premier Ligi'nin 22. haftasında CSKA Moskova ile Rubin Kazan, VEB Arena'da karşı karşıya geldi. Sahneye çıkan Yusuf Yazıcı takımının ilk golünü henüz 5. dakikada kaydetti. Daha sonra 68. dakikada milli yıldız yine sahneye çıkarak takımın 5. golünü kaydetti. Maçın son dakikalarında yeniden sahne alan Yusuf, penaltıdan kaydettiği gol ile hattrick yaparak maça damgasını vurdu.

Yusuf Yazıcı vitesi artırdı, durdurulamıyor! Rubin Kazan karşısında hattrick!

4 MAÇTA 6 GOL

Gösterdiği performansla CSKA Moskova kariyerine harika bir başlangıç yapan ve Rus ekibinde taraftarların sevgilisi haline gelen Yusuf, çıkığı 4. maçında 6. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu gollerinin yanı sıra 2 de asist katkısı yaptı.

Yusuf Yazıcı vitesi artırdı, durdurulamıyor! Rubin Kazan karşısında hattrick!

BONSERVİSİ ALINACAK

Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'daki bu performansının ardından, Rus ekibinin mili futbolcuyu bonservisiyle birlikte satın almaya hazırlandığı ifade edildi. Rus basınında çıkan haberlere göre CSKA Moskova Genel Müdürü Babaev, "Henüz Yusuf Yazıcı'nın transferini konuşmak için erken ama bu konuda girişimlerimiz olacak." şeklinde konuştu.

Yusuf Yazıcı vitesi artırdı, durdurulamıyor! Rubin Kazan karşısında hattrick!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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