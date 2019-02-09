Yusufeli Barajı inşaatı ile Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yeri alt yapı çalışmaları devam ediyor

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen Yusufeli Barajı ile Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri ve köylerin yeniden yerleşim yerleri altyapı çalışmaları inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında 3 adet (Çevreli, Tekkale, İşhan) yeni köy yerleşim yerinin altyapı çalışmaları ve yeni ilçenin altyapı kalemleri (Atıksu, yağmursuyu, elektrik hatları, destekleme, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, toprak taşınması, sulama sistemi, dere ıslahı) yapılacak. Alt yapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık olarak 1 milyon metreküp kazı yapılırken, kazı çalışmalarının yüzde 14'lük kısmı tamamlandı.

Öte yandan Yusufeli Barajı ve HES Projesinde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmaları da devam ediyor. Yusufeli Barajı tamamlandığında temelden 275 m yüksekliği ve çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak. Tesisin kurulu gücünün 558 MW, yıllık enerji üretiminin ise 1 milyar 888 milyon kWh/yıl olması bekleniyor.