Yusufeli Barajı yükselmeye devam ediyor, HES’te su yüksekliği 100 metreyi buldu

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in hizmete alınmasından sonra su yüksekliği 100 metre buldu.

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Yusufeli Barajı yükselmeye devam ediyor, HES’te su yüksekliği 100 metreyi buldu

Artvin'de yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde su yüksekliği 100 metre oldu. Barajın temelinden itibaren son hali, time lapse tekniğiyle görüntülendi.

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SU SEVİYESİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.

TİME LAPSE TEKNİĞİ İLE 55 SANİYEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Baraj havzasında depolanan su miktarı bugün itibariyle 183 milyon metreküpe, su seviyesi 502 kotuna, su yüksekliği de 100 metreye ulaştı. Büyük kısmı su altında kalan eski ilçe merkezinde, güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya girişine izin verilmiyor. Yol, beton bariyer konularak ve toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı. Yusufeli'nin yeni yerleşim yerini, Artvin-Erzurum karayoluna bağlayan yol da eski ilçe merkezinde su altında kaldı. Yeni ilçe merkezine ulaşım, Yusufeli Merkez viyadüğünün inşası bitene kadar Sarıgöl-Öğdem güzergahından sağlanacak.

Öte yandan barajın temelinden itibaren bugüne kadar yapılan çalışma ve su tutma işlemi time lapse tekniğiyle 55 saniyede görüntülendi.

KAYNAK: İHA

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