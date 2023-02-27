Yuto İwasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto İwasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuto İwasaki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuto İwasaki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuto İwasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto İwasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuto İwasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto İwasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuto İwasaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuto İwasaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuto İwasaki 11 Haziran 1998 tarihinde Hikone, Shiga şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岩崎 悠人 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuto İwasaki Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBALL FootBiz Consulting yapmaktadır. Yuto İwasaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yuto İwasaki'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuto İwasaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuto İwasaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuto İwasaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuto İwasaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Kyoto Sanga

5 Ocak 2019 yılında H. C. Sapporo

1 Şubat 2020 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2021 yılında H. C. Sapporo

1 Şubat 2021 yılında JEF Utd. Chiba

10 Ağustos 2021 yılında H. C. Sapporo

11 Ağustos 2021 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2023 yılında H. C. Sapporo

1 Şubat 2023 yılında Sagan Tosu

Yuto İwasaki kimdir

Yuto İwasaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuto İwasaki şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JFA Academy Fukushima, Kyoto Tachibana High School

Yuto İwasaki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 10 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 13 numaralı formasıyla 10 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Japonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yuto İwasaki nereli

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