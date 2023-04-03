Yuto Kimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Kimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yuto Kimura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuto Kimura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.