Yuto Kimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Kimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuto Kimura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuto Kimura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuto Kimura 16 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 木邨 優人 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuto Kimura Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına - tarihinde katılmıştır. Yuto Kimura'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yuto Kimura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuto Kimura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuto Kimura şuan Kansai University takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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