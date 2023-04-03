Yuya Osako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Osako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuya Osako kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuya Osako ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuya Osako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Osako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuya Osako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuya Osako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuya Osako 18 Mayıs 1990 tarihinde Kaseda, Kagoshima şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大迫 勇也 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuya Osako Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Yuya Osako, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Yuya Osako'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuya Osako Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuya_osako/

Yuya Osakoboyu ve yaşı kaç

Yuya Osako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuya Osako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yuya Osako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuya Osako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Kashima Antlers

6 Ocak 2014 yılında 1860 München

1 Temmuz 2014 yılında Köln

1 Temmuz 2018 yılında W. Bremen

8 Ağustos 2021 yılında Vissel Kobe

Yuya Osako kimdir

Yuya Osako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuya Osako şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kagoshima Ikueikan Junior High School (2003-2005), Kagoshima Josei High School (2006-2008)

Yuya Osako Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 15 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 25 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Japonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yuya Osako nereli

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